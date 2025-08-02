PLANTは、えがわが販売する「えがわの水羊かん」とオーカワパンが販売する「コーヒーサンド」とのコラボレーション商品「えがわの水羊かん風サンド」を2025年8月8日に福井県・石川県・富山県内のSUPER CENTER PLANT全7店舗限定で発売します。 PLANT「えがわの水羊かん風サンド」 販売価格：税抜き200円(税込み216円)発売日：2025年8月8日(金)販売店舗：福井県・石川県・富山県内のSUPER CENTER PLANT全7店舗(坂
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