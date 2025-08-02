¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÀè½µ¤ËÂ³¤­¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡¦ÎëÌÚÂó¡£ÎëÌÚ¤¬5·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Øº¬¶Ð¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡È¤¤¤¤½÷¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤·¤¿ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Ë¡ÈË½¸À¡É¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤È¾Ð¤¦ÎëÌÚ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï8Ç¯¤¯¤é¤¤