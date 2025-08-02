¥¿¥ì¥ó¥È¡¦À¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê65¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Í¥¿¥Ñ¥ì¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸½é¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£¡ÖÅí°æ¡Ê¤«¤ª¤ê¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÅí°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÊÀ¶¿å¤¬¡Ë¹â1¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤ë¤È´°Á´¤Ë¤Ê¤ê¤­¤Ã¤Æ¤Æ¡È½ÉÂê¤ä¤ó¤Ê¤­¤ã¤ä¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¡É¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£À¼¥Þ¥Í¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¼«