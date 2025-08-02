[8.2 J2Âè24Àá](Æ£»Þ¥µ)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:Ãæ°æÉÒÇî<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Æ£»ÞMYFC]ÀèÈ¯GK 41 ËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£DF 4 ÃæÀîÁÏDF 5 ÆïËÜÂî³¤DF 22 µ×ÉÙÎÉÊåMF 6 À¤À¥·¼¿ÍMF 8 ÀõÁÒÎ÷MF 14 ÃæÀîÉ÷´õMF 17 ²¬ß·¹·À±MF 19 ¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·MF 33 Àî¾å¥¨¥É¥ª¥¸¥ç¥óÃÒ·ÅFW 50 ¶â»ÒæÆÂÀ¹µ¤¨GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀDF 16 ¿¹ÐÒÎ¤MF 13 ÂçÁ¾º¬¹­ÂÁMF 15 ¿ùÅÄ¿¿É§MF 23 ³áÀîÎÊÂÀMF 30 ¶ÜÀ¸³¤æÆFW 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ðFW 71 ºç¸¶°ÉÂÀ´ÆÆÄ¿ÜÆ£Âç