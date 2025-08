シンガーソングライターの藤井風のYouTubeチャンネルで8月1日、3rdアルバム『Prema』(9月5日発売)から「Love Like This」のミュージックビデオ(MV)が公開された。【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV「Love Like This」は、藤井が7月に実施した初のヨーロッパツアー中、『Roskilde Festival』(デンマーク)、『NN North Sea Jazz Festival』(オランダ)、『Montreux Jazz Festival』(スイス)とい