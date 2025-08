歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。8月1日・2日と2日間にわたって行われる台湾・台北公演の会場「Taipei Arena(台北小巨蛋)」内と思われる写真を投稿しました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】台北公演2days「The sky is only your limit」英語でコメント添え気合い十分公演会場内での真剣眼差しにファン「あゆちゃんは最高」浜崎さんは、現在アジアツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜