¥¿¥ì¥ó¥ÈºæÀµ¾Ï¡Ê78¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ54Ê¬¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1978Ç¯¡Ê¾¼53¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾Í·µ­¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤È³¹¥Ö¥é¡£ÉÍÅÄ¤«¤éÂ¹¸ç¶õÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö±î¤ò¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡©²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢ËÍ¡£¿Í´Ö°Ê³°¤À¤Ã¤Æ¡£Â¾¤Î¥­¥ã¥¹¥È¤âÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢²ÆÌÜ²í»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢´ßÉô¥·¥í¡¼¡£¡Ø¤³¤Î¥á¥ó