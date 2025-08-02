¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Î¶¯¹ë¤Ç¡ÖÅìÎ¶(¤È¤¦¤ê¤å¤¦)¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«(ÂçÊ¬)¤¬2017Ç¯°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¤ËÎ×¤à¡£½÷»Ò¤Ï6¡Á9Æü(³«²ñ¼°¤Ï5Æü)¤Ë²¬»³»Ô¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥ê¡¼¥Ê²¬»³¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£6·î¤«¤é¿·ÂÎÀ©¡¢Éü¸¢ÁÀ¤¦ÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ(50)¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»¼çÍ×Âç²ñ¤ò12ÅÙÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¹â¹»¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÎÌ¾¾­¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á°´ÆÆÄ¤ÎÁê¸¶¾º»á(57)¤¬SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¢Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢