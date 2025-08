アウディ ジャパンは、2025年7月24日に東京・新宿にて「Audi New Models Special Debut Show in Tokyo」を開催。その場で最新の内燃エンジン車(ICE)である「Audi Q5」と、最新の電気自動車(BEV)である「Audi A6 e-tron」を同時に発表した。【画像】Q5、A6 e-tron、A5 Avant、S5 Avant、Q6 e-tron、SQ6 e-tronが勢揃いした「Audi New Models Special Debut Show」(写真17点)アウディAGは、2021年の段階で電動化戦略「Vorsprung