ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡Ö22¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ï¡Ö22¡×¤¬·ÑÂ³¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼¤Ï7·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¤Î¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿¤ÈÆ±¤¸¡Ö20¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤¬2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î