ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï£±Æü¡¢£¸·î¤ÎÌîºÚ²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ê£±£µÉÊÌÜ¡¢²·ÃÍ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥È¥Þ¥È¤ä¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê£²³ä¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¿å¾Ê¤¬¡¢²·Çä²ñ¼Ò¤ä¼ç¤ÊÌîºÚ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤«¤é²Á³Ê¤äÀ¸°é¾õ¶·¤Ê¤É¤òÊ¹¤­¼è¤ê¡¢²áµî£µÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÊ¿Ç¯Èæ£¹£°¡Á£±£±£°¡ó¤òÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥­¥å¥¦¥ê¤ä¥È¥Þ¥È¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥À¥¤¥³¥ó¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¹â²¹