ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï£±Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢ÍèÇ¯¤Î¸ø¼°Àï¤«¤é»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡ËÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´²ñ°ìÃ×¤Ç¤Î¾µÇ§¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤¬»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ò·óÌ³¤Ç¤­¤ë¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡ö¡ö¡ö¢¡µ­¼Ô¤ÎÌÜ¹â¹»Ìîµå¤Î£Ä£ÈÀ©Æ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤ÏÆ±À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡££×£Â£Ã¤ä¸ÞÎØ¤Ê¤É¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£±£¹£·£²Ç¯¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë