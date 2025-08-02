¿å±Ë¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢7·î27Æü¤Î¿å±Ë¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¤Îº®¹ç10¥á¡¼¥È¥ë¥·¥ó¥¯¥í¹âÈô¤Ó¹þ¤ß·è¾¡¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¥Ú¥¢¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ½ª5²óÌÜ¤Î±éµ»¤Ï´°àú¤Ç¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜ½÷²¦¤ÎÇÏÊ¥Í¥²Â¤µ¤ó¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£17ºÐ¤Î¥Á¥§¡¦¥¦¥£¥Ò¥ç¥ó¤È20ºÐ¤Î¥Á¥ç¡¦¥¸¥ó¥ß¤¬¡¢´°àú¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ÆÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª5²óÌÜ¡£¸å¤í¸þ¤­¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ2²óÈ¾ÃèÊÖ¤ê¤·¤Ê¤¬¤é1²óÈ¾¤Ò¤Í¤ëµ»