ReoNaが、8月6日に発売する11thシングル「End of Days」収録曲の「End of Days(TeddyLoid Remix)」を本日先行配信した。「End of Days」は、現在放送中のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ。今回、その「End of Days」をDJ・音楽プロデューサーとして国内外で活動するTeddyLoidがリミックスを手掛けている。◆◆◆■TeddyLoid コメントReoNaさんの声が持つ儚さと芯のある