»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¡Ä?¤Î¤Î¤Á¤ã¤ó?¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡¢²Î¼ê¤ä»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂ¼ÊýÇµ¡¹²Â(7)¤¬¡¢?²¾¤ê»õ?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î²¾»õ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢?Á°»õ?¤ò¼ê¤Ë¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Î¼Ì¿¿¤òÊÝ¸î¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡ÖºÇ½é¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤À¤ó¤À¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤­¤­¤Æ¡¢¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡ª¡Ù¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡×¤È¿¶