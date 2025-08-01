¡Ø¼ºÎø¤Ý¤Á¤ã½÷»Ò¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë!?¡Ù¡Ê¥Í¥³°±¡§¸¶ºî¡¢Æ£¿Ã¡§ºî²è¡¢¤«¤ó¤è¤¦¤³¡§¹½À®/ICE¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤ÎÉÙß·¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉÕ¤­¹ç¤¤¤À¤·¤¿·Ä²ð¤È¤Î·ëº§¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼°¾ì¤ò·è¤á¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â»Ï¤Þ¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢·Ä²ð¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÇË¶É¡£ÊÌ¤ìºÝ¤Ë·Ä²ð¤«¤éÂÎ·¿¤ò¤Ò¤É¤¯¥Ç¥£¥¹