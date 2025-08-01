¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç³×¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¡Ä½÷Í¥¤ÎÅâÅÄ¤¨¤ê¤«(27)¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖNetflix series "Glass Heart" ÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤«¤é¤è¤¯Ãý¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤ËÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾×·â¤ÎÊý¤¬Àè¹Ô¡×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È»Ë¾å1ÈÖ¡×