¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤ª¤æ¤ë¤·¤ò¡×½÷Í¥¤ÎÃæ±ÛÅµ»Ò(45)¡áº´²ì»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿?¥ê¥¢¥ë?¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó½ë¤µ¤Î¤¿¤á ¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ ¤ª¤æ¤ë¤·¤ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÆ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÈ©¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¼¼Æâ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤«¤é¤«¡¢ÆÉ½ñ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Í§¿Í¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤êÂß¤·¤¿¤ê¡¢Çã¤Ã¤¿¤ê¡¢»æ¤ò¤á¤¯¤Ã