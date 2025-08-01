¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£±Æü¡¢£Ã£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£Ó£í£é£ì£å¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÅ²¬°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬ÅìÍÎÂçÂ´¤È³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÉ¤ì¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½üÀÒ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¼­¿¦¤·¡¢½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î£³