世界各地の少年少女が野球を通じて交流する世界少年野球大会が大仙市で始まりました。期間中は秋田の文化に触れられる交流行事も予定されています。大会の創始者のひとりで世界のホームラン王として活躍した王貞治さんは、秋田ならではのおもてなしにも期待を寄せていました。 1日、開会式が行われた世界少年野球大会。「Where are you from?We arecome fromブルキナファソin africa」「Akita is beautiful」初参加のア