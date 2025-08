女子バレー元日本代表の大友愛さんが、自身のインスタグラムを更新。娘で日本代表でもある秋本美空選手とのツーショットを公開しました。大友さんは「The last day off.(最後の休日)Switch on again from tomorrow.(明日からまたスイッチオン)」とつづり、二人してピースサインの写真をアップしました。秋本選手は試合では髪をくくっていますが写真では外巻きにして色も少し明るく、大友さんも赤みがかった髪色にチェンジ。これに