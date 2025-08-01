»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¥Êª¤È¸½Âå¥¢¡¼¥È¤¬¸òº¹¤¹¤ë·Ý½Ñº×¡ØFUJI TEXTILE WEEK 2025¡Ê¥Õ¥¸ ¥Æ¥­¥¹¥¿¥¤¥ë ¥¦¥£¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤«¤é12·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¿¥Êª»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤ËÅÀºß¤¹¤ëµì¹©¾ì¤ä¾¦Å¹³¹¡¢¶õ¤­¥Ó¥ë¤Ê¤É¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡ØFUJI TEXTILE WEEK¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÇÂè4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Courte