バンダイナムコエクスペリエンスは、体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store MAGNET by SHIBUYA109店」を、東京・渋谷のMAGNET by SHIBUYA109にて8月1日にオープンする。若年層やインバウンド観光客で盛り上がる渋谷、その中心である渋谷スクランブル交差点に面する「MAGNET by SHIBUYA109」内に開店する新店舗の様子をレポートしていこう。○たまごっち、ワンピカードなどオフィシャルショップが一堂に!バンダイナムコの