Googleのアプリストア「Google Play」で開発者から手数料を取るのは独占禁止法違反にあたるとして、Epic GamesがGoogleを訴えていた裁判の控訴審で、第9巡回区控訴裁判所はEpic Gamesの主張を認めた第一審判決を支持しました。Epic just won its Google lawsuit again, and Android may never be the same | The Vergehttps://www.theverge.com/news/716856/epic-v-google-win-in-appeals-courtGoogle Loses Appeal of Order to Re