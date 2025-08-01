¡È²»³Ú¡ÉMAGAZINE¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëè·î1ÁÈ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤­¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØM:ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡£ËÜÆü8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡£´Ú¹ñ¤ÇÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPROJECT 7¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦CLOSE YOUR EYES¤Î½é¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ATEEZ¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª´Ú¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶É¡ÖJTBC¡×