オーディション番組『PROJECT 7』から誕生した7人組ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ ユア アイズ)が、きょう1日深夜放送のテレビ朝日の音楽バラエティー『M:ZINE(エンジン)』(毎週金曜 深1:30〜深1:50※関東ローカル)に出演する。【写真】緊張…!日本出身メンバーのCLOSE YOUR EYES・ケンシンCLOSE YOUR EYESは、オーディション番組『PROJECT 7』(通称:プジェ)より誕生した、中国出身のマージンシャン