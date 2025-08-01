¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/01¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè90ÏÃ¤¬¡¢8·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¥­¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¥­¥¹¥·¡¼¥óÄ¾Á°¤Î¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¢¡º£ÅÄÈþºù¥Ò¥í¥¤¥óÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Ä«¥É¥éÂè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿