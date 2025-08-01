Âçºå¡¦Åìµþ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡Øwe♡donut¡Ù¤«¤é¡¢2025Ç¯8·î1Æü(¶â)¤è¤ê²Æ¸ÂÄê¤Î¿·ºî¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥ëー¥Ä¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖºÌ¤ê¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥¢¥µ¥¤ー¥¯¥êー¥à¡×¤È¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¡Ö¥¢¥µ¥¤ー¥Á¥ç¥³¡õ¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡×¤Î2¼ïÎà¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¡£ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡È¤·¤Ã¤È¤ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡É¤ÎÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È