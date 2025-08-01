¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¤¬¡¢5Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Î¹á¹ÁºÇÂçµ¬ÌÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢·¼ÆÁÂÎ°é±à¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½êPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï7·î31Æü¤Ë¡ÖSEVENTEEN¤Ï9·î27Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢¹á¹Á¤Î·¼ÆÁ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ø[NEW_]IN HONG KONG¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤À¤Ã¤¿18Ç¯¡ÖIDEAL CUT¡×°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹á¹Á¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖColdplay¡×¤é¤¬¸ø±é¤·¤¿²ñ¾ì¤Ç