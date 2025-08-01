Image: (C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved. ²Ð¤òÁà¤ëÉôÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤È...¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥­¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ê¥ô¥£¤ÎÉôÂ²¡Ê¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÔ