¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤Îºë¶Ì¤Ï1Æü¡¢25¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¥º´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢BK¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤­¤¿¶âÂôÆÆ»á¡Ê48¡Ë¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¾º³Ê¡¢OB¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÙ¹¾æÆÂÀ»á¡Ê39¡Ë¤ÎFW¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¡¢Æ±¤¸¤¯OB¤Ç¸µ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ù¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º»á¡Ê39¡Ë¤ÎBK¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤Ï¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢¤¯¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¥º»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ï¼ç¤ËFB