紀文の2026年お正月用「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」の予約受付がスタート!2026年のお重は、ハローキティ、シナモロール、クロミ、そしてポチャッコが初登場☆ミントグリーンのお重箱に入ったかわいいおせちを紹介していきます。 紀文「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」 © 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661645 価格:通常価格11,880円(税込)2025年11月3日まで10,880円(税込)