元バレーボール女子日本代表の大友愛さん(43)が1日までに自身のインスタグラムを更新。女子バレーボール日本代表の娘・秋本美空(18)との休日ショットを披露した。「The last day off(最後の休み)」と書き出すと、車の中でのサングラスに黒のタンクトップ、オーバーオール姿の自身と青のTシャツ姿の秋本がピースサインをするショットをアップ。「Switch on again from tomorrow(明日からまたスイッチオン)」と記すと