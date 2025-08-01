ÇÐÍ¥ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£7·î31Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÂÐ³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»Ïµå¼°¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥¬¥ó¥Û¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´§¶¨»¿»î¹ç¡Ö¥¬¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¬¥ó¥Û¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢CM¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÆóµÜ¤¬»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅÐ¾ì»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ë¤Î¤µ¤ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÇØÈÖ¹æ23¤ÎBLACKSUMMER¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£¥Ñ¥º¥É¥é