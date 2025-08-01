¼å´§20ºÐ¡¢¾­Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÃæÀÐÌ«photo by Gunki Hiroshi¡ÚG?¤Ë½é½Ð¾ì¡Û¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¼èºàÃæ¡¢²¿ÅÙ¤«¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿ÃæÀÐÌ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦125´ü¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¼«µÔÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤«¤é"¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°"¤È¤¤¤¦Ã£´Ñ¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃæÀÐ¤Ï¼ã¼ê´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£¸·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG?¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤Ë¿äÁ¦