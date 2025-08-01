27ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀîÃæ¤À¤¤¤¸¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÂÐ·è¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÂÀÏº»á¤Î¥á¥í¥ê¥óQ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡ËÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯¼£µ­¼Ô¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡¢ÊóÆ»Èª¤Ç18Ç¯´Ö¡¢º£¤âËèÆüÄ«£µ»þ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÀÜ¤¹¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÂçÅçÍ³¹áÎ¤»á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë