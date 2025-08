Tilting PointとAN Games co., LTD.は、両社が共同で開発しサービスする新作スマートフォン向け戦略ゲーム『アバター:伝説を刻む者』が2025年7月31日より日本での正式サービスを開始しました。 Tilting Point/AN Games co., LTD.『アバター:伝説を刻む者』 タイトル: アバター:伝説を刻む者ジャンル: 戦略対応OS: iOS/Android配信開始日: 2025年7月31日 Tilting PointとAN Games co., LTD.