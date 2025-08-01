¿Í¤«¤é·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤ó¤ÊµÕ¶­¤Ë¤â¤á¤²¤º¡¢¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎLiLiCo¤µ¤ó¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Îºû°æ·ÃÎ¤»Ò¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼LiLiCo¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²Èºû°æ·ÃÎ¤»Ò¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é·ù¤Ê¤³¤È¤òÆü¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·ù¤Ê¤³¤È¡©»ä¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤º1Æü1²ó¤¯¤é¤¤¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡½¡½¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤è¤êÁ´Á³¤­¤ì