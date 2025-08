AlphaThetaは2025年7月29日、スマートフォン用のDJアプリケーション「rekordbox for iOS/Android」に新たな「Liteモード」を追加。 AlphaTheta「rekordbox for iOS/Android」 AlphaThetaは2025年7月29日、スマートフォン用のDJアプリケーション「rekordbox for iOS/Android」に新たな「Liteモード」を追加します。rekordboxは、楽曲の再生やミックスを誰でも手軽に楽しめるDJアプリケーションで、プロから初心者ま