½÷Í¥µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê37¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤¬31Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î¸ø¼°YouTubeÆâ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖA¡ªPRESS¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿22Æü¤Ë½ñÀÒ¡Ö¤·¤é¤Õ¡×¤òÈ¯Çä¡£Æ°²è¤Ç¤Ï½ñÀÒ¤ä»£±ÆÃÏ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4¿Í¤ÎÎòÂå¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢µÈ¹â¤òÉ½¤¹´Á»ú1Ê¸»ú¤ÈÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿´ë²è¡ÖµÈ¹â¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥«¥ó¥¸¡Ê´Á»ú¡Ë¡ª¡©¡×