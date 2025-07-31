¸¶Ìý¤Ï²¼Íî¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó NY¸¶ÌýÀèÊª9·î¸Â¡ÊWTI¡Ë(NY»þ´Ö09:01) 1¥Ð¥ì¥ë¡á69.56¡Ê-0.44-0.63%¡Ë