2025年7月30日、日本の歌手「TK from 凛として時雨」による楽曲「unravel」のアコースティックアレンジ版が配信開始され、中国のネットユーザーが熱狂している。同曲は、14年7月にリリースされたシングルであり、アニメ『東京喰種トーキョーグール』のOP(オープニング)テーマとして広く知られている。今回のアコースティックアレンジ版「unravel -Instrumental for the 10th Anniversary-」は、オリジナル版の発表から10年周年の