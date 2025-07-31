µÓËÜ¡¦ÂçÀÐÀÅ¡¢¼ç±é¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤¬½¸·ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡£Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤ê¡¢¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥ÞÁ°ÊÔ¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂçÀÐÀÅ¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤È¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤Î²ÈÂ²¤Î½éÂÐÌÌ¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£