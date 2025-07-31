39Ç¯Á°¤Ëµ¯¤­¤¿Ê¡°æ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸»¦¿Í»ö·ï¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤¬¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿ÌµºáÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡»¡¤¬¾å¹ð¤òÃÇÇ°¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï1986Ç¯Ê¡°æ»Ô¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤¬ºÆ¿³¡¦ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£·î18Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÆ¿³¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÎÁýÅÄ·¼Í´ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¤¦¤½¤Î¶¡½Ò¤Ë±è¤¦´Ø·¸¼Ô¶¡½Ò