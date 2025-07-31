ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤ÈÅì´´µ×¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥µ¥ó¥®»õ¤¬Ì¿¥¢¥ï¡¼ ¥É2025¡Ù¤ÎÉ½¾´¼°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£²û¤«¤·¤¤CM¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¤»õ¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ø»õ¤¬Ì¿¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¡£¹â²¬¤µ¤ó¤ÈÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»õËá¤­ºÞ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿2¿Í¤¬¶«¤Ö¡È·ÝÇ½¿Í¤Ï»õ¤¬Ì¿¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÅö»þ¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç