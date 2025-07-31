¡ØJ¥ê¡¼¥°¤Îº£¡Ù¤òÅÁ¤¨¤ëJÏÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£º£²ó¤Ï¡¦Ï»ÀîÂ§É×¤µ¤ó¡Ö¥í¥¯¥À¥¹¡×¡¦Æ£¸¶Íµµ×¤µ¤ó¡ÖÄ¹ºê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖViSta¡×¡×¾åµ­¤Î2Ì¾¤¬½¸¹ç¤·¡ØÃæ»³´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤È¤Ï¡©¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢þ´ØÏ¢LIVE¡¦ÄÉ¤¤¾å¤²¤Î²Æ¡¢´¬¤­ÊÖ¤·¤Î²Æ¡£J2ÈÖµ­¼ÔºÂÃÌ²ñ¥é¥¤¥Ö¡ÚÄ¹ºê¡ß½©ÅÄ¡ß»³¸ý¡Û