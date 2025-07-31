¸½ºß¤Îºå¿À¤ÎÆÈÁö¤òµö¤·¤¿¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍ×°ø¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡¦µð¿Í¤ÎÄãÌÂ¤À¤í¤¦¡£7·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¡Î¨¤¬5³ä¤ËÉüµ¢¡£2°Ì¤Ç¤µ¤¨¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ãù¶â¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ïºå¿À¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µð¿Í¤Ï¤³¤³¤Þ¤Çºå¿À¤È18»î¹çÀï¤¤¡¢5¾¡13ÇÔ¤ÈÂç¤­¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀïÀÓ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥àº¹11¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÂç²ø²æ¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤Ê