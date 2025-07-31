Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£iPhone¤òÇËÂ»¤«¤é¾×·â¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹ÉÕ¤­¤ä¼êÄ¢·¿¤Ê¤Éµ¡Ç½¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢º£¤ä¸ÄÀ­¤ò±é½Ð¤¹¤ëÉ¬¿Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤«¤Ä¾å¼Á¤Ê¡ÖËã¤ÎÍÕÊÁiPhone¥±¡¼¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£ Ê¸¸Ë³×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç