¡Ú¥­¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï31Æü¡¢Æ±¹ñÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ÎÍ×¾×¥Á¥ã¥·¥Õ¥ä¡¼¥ë¤òÀ©°µ¤·¤¿¤È¤Î¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤ÎÈ¯É½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£