21:00 ¥É¥¤¥Ä¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊÂ®Êó¡Ë¡Ê7·î¡Ë Í½ÁÛ0.0%Á°²ó0.0%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ2.0%Á°²ó2.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.1%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ2.0%Á°²ó2.0%¡ÊÄ´ÏÂ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊHICP¡Ë¡¦Á°Ç¯Èæ) Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê6·î¡Ë Í½ÁÛ260.0²¯¥é¥ó¥ÉÁ°²ó217.0²¯¥é¥ó¥É¡ÊËÇ°×¼ý»Ù) ¥Ö¥é¥¸¥ë¸ÛÍÑÅý·×¡Ê6·î¡Ë Í½ÁÛ6.1%Á°²ó6.2%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) 21:30 ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù